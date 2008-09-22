Хьюз: Мы установили новый стандарт

Наставник Манчестер Сити Марк Хьюз надеется, что его команда теперь будет всегда играть, как с Портсмутом. "Сегодня мы увидели очень много правильных решений в нужное время, - говорит Хьюз после победы 6:0. - Для нас это новый стандарт. Мы должны его придерживаться", передает FOOTBALL.UA. Валлиец похвалил Стивена Айрлэнда, Робиньо и остался доволен тем, что мячи забивали шесть разных игроков. "Думаю, Айрлэнд станет выдающимся футболистом. Для нас он был таковым четыре последних матча. Робиньо в некоторых эпизодах был просто великолепен. Все голы были красивыми". "Это был фантастический день для всех. Лучше ни одна из моих команд доселе никогда не играла".