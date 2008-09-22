Павлов: «Шахтер» и «Динамо» относятся к нам свысока

Ворскла - Днепр. Послематчевая пресс-конференция, сообщает FOOTBALL.UA. Владимир Бессонов, и.о. главного тренера Днепр: - На мой взгляд, игра была равна. И Ворскла и мы владели инициативой. Другое дело, что мы не забили гол, а полтавчанам удалось это сделать. Они добились результата, с чем я их и поздравляю. - Была ли у вашей команды установка на быстрый гол? - Нет, такой установки не было. Просто моменты, которые мы создали, надо было реализовывать. Потом соперник стал более чётко обороняться и не дал нам возможности изменить ход матча. - Что с командой? Белик, Ферейра и Калиниченко показали себя сегодня не наилучшим образом? - Я с вами полностью согласен. У меня с этим футболистами был разговор. Они меня убедили, что сделают то, что было запланировано. Тем не менее, я их поставил в состав и ошибся. Надо их вводить в коллектив, или работать индивидуально, иначе результата не будет. Николай Павлов, главный тренер Ворсклы: - Сегодня я сказал ребятам, что у нас впервые игра с соперниками, которые будут бороться за что-то большее, чем место в середине таблицы. Это Днепр, Металлист и донецкий Металлург. И я рад, что мя сегодня так хорошо начали. Тот настрой, который у них был на игру немного футболистам и помешал. Ведь первые 20 минут мы уступали Днепру, Все-таки там более квалифицированные футболисты, по крайней мере, так все считают, хотя я с этим не согласен. Хотя днепряне показали, что приехали сюда за очками. И, видимо, смена тренера им пошла на пользу. - Простите, а Динамо и Шахтёр вы не считаете командами, которые борются за что-то большее, чем за середину турнирной таблицы? - Конечно, нет, они играют по принципу "Вы нам забьёте, сколько сможете, а мы – сколько захотим". Поэтому они к нам относятся свысока. А Днепр бился до последнего. - Команда сейчас та же, что играла в прошлом сезоне, за исключением точечной селекции. Что вы с ними сделали? - Эти футболисты, которые сейчас в команде очень и очень много работают. Я уверен, что мы работаем больше всех команд. И то, что мы перед этой игрой были в Ялте целых восемь дней, пожертвовали семьями. Мы были там, и не отдыхали там. Мы работали в двухразовом режиме. И вот та игра с Кировоградом – мы немножко вышли под нагрузки, и вот сегодня вторые 45 минут показали, что мы не напрасно ездили в Ялту. Теперь мы будем руководство просить, чтобы в октябре опять поехать в Ялту :). - На предыдущих пресс-конференциях вас спрашивали что с нападением. Сейчас вы взяли Сачка. Какая судьба ожидает Чичикова и других? - А какая судьба? Он выходит, он помогает. В Кировограде он за 10 минут затерзал защитников всех, они уже падали с ног. В команде даже если кто-то будет забивать один мяч из не нападающих, то это заслуга всей команды. Выделять кого-то мы не хотим. Мы сегодня играем с тремя нападающими, ведь Маркоски и Кравченко – это игроки атакующие и мы играем с тремя нападающими. Плюс еще у нас есть Чичиков, еще Локтионов – это пять, Янузи – шесть. Кого нам еще нужно? - Сегодня у нас в атаке все хорошо, но все-таки все атаки развивались через пас назад – это такая тренерская задумка? - Я этого не заметил. Во втором тайме мы создали столько моментов. Если бы еще все забили. Вася Сачко и Йован Маркоски, когда я их менял, извинялись, говорили Извините, что вы 10 минут нервничали. Мы должны были заканчивать игру при счете 2:0. Согласны? Те моменты, что были у Сачко и Йована – это не просто результат каких-то навесов. Они разыгрывались, они выходили, создавалось численное преимущество на флангах, а в завершении просто не попадали в ворота. - А что с вратарями? - А вы не довольны Долганским? Мы уже три игры играем на ноль, или четыре даже. Нет, все-таки, три. С 11-тиметровых нам только забивают. У нас есть Остапенко, Чуваев, еще два вратаря дубля. Вы знаете, я помню, в свое время, у нас в Днепре был один вратарь Медин и был Перхун, царство ему небесное, ему было 16 лет. И от безысходности мы поставили его и Перхун вырос в отличного вратаря, к сожалению, безвременно ушедший… Так может и нас кто-то себя проявит. А вообще, давайте решать вопросы по мере их поступления. Хорошо? :) Поздравляю всех полтавчан с Днем города!