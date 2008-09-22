Кулаков: Победили за счет командного духа

Полузащитник Ворсклы Денис Кулаков дал короткое интервью после матча с Днепром (1:0). - Очень сложно играть по такой погоде - поле очень вязкое. Ещё и перепад температур, это уже начинается настоящий осенний футбол. Нам, как и всем командам, очень тяжело будет играть в следующих матчах, отмечает FOOTBALL.UA. - Сегодня у Ворсклы многое не получалось в полузащите, почему так? - Скорее не у нас не получалось, а Днепр играл хорошо. Ведь этот коллектив ставит перед собой задачи играть в еврокубках. Мы сейчас тоже будем стараться туда попасть. - За счет чего победили сегодня? - За счет командного духа, в первую очередь.