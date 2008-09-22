Болиды Формулы-1 проехались по Крещатику

21 на улицах Киева на специально сооруженном треке длиной 1.8 км проехались тест-пилоты команды Renault. Главным событием шоу стал проезд по Крещатику двух болидов Renault R27, на которых в прошлом году в чемпионате Формулы-1 выступали Ковалайнен и Физикелла. От болидов, которые выходили на Гран При в прошлом году, они отличаются новым двигателем V8 (а не прошлогодним V10) с ограниченными оборотами и измененными настройками, а также специальными демонстрационными шинами, сообщает «Корреспондент». Столица Украины стала 13-м городом, в котором прошло ING Renault Roadshow. Самое посещаемое шоу состоялось в Мехико, собравшое 300 тысяч зрителей. В Киеве организаторы ожидали более 100 тысяч человек но, к сожалению, свои коррективы в проведение киевского шоу внесла погода. Многих людей отпугнул дождь, и в итоге шоу собрало намного меньше ожидаемого числа зрителей. За рулем болидов были тест-пилоты Роман Грожан и Сакон Ямамото.