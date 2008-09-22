«День мира» в Украине отпраздновали по-спортивному

В честь учрежденного ООН «Международного дня мира» в Киеве на стадионе «Смена» впервые прошел спортивный праздник, посвященный этому дню. В 1981 году Организацией Объединенных Наций был утвержден Международный день мира, символизирующий собой всеобщее перемирие и глобальный отказ от насилия. В честь этой даты при поддержке Глобального договора ООН, компании "Пума" и некоммерческой организации Peace One Day в Киеве прошел спортивный фестиваль в поддержку мира на планете. Местом проведения акции был выбран расположенный на Оболони стадион СДЮШОР "Смена". Состоялся благотворительный футбольный матч принципиальных друзей-соперников из двух детских клубов - "Смена" и "Оболонь", а зрители поучаствовали в спортивных конкурсах с призами от "Пумы". Всего в мире, в это день, прошло около 150-ти таких благотворительных футбольных поединков. Характерно, что инициативу в защиту мира поддержали и профессиональные команды. Так, на игру чемпионата Украины среди клубов Суперлиги "Металлург" (Донецк) - ФК "Львов" донецкая команда вышла в футболках с надписью Peace One Day. Участвуют в акции также немецкий "Штутгарт", греческие "Олимпиакос", национальные сборные Италии, Польши, Австрии и другие. Многие матчи на футбольных полях разных стран будут сыграны с использованием официального мяча "Пума", утвержденного Международной федерацией футбольных ассоциаций.