Известно время начала матчей 23-го тура РФПЛ

Определено время начала матчей 23-го тура чемпионата России по футболу. 27 сентября (суббота) «Крылья Советов» (Самара) – «Динамо» (Москва) – 14:00 «Шинник» (Ярославль) – «Спартак» (Москва) – 15:00 «Локомотив» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 16:00 «Спартак» (Нальчик) – «Луч-Энергия» (Владивосток) – 17:00 ЦСКА (Москва) – «Томь» (Томск) – 19:30 28 сентября (воскресенье) «Сатурн» (Московская область) – «Амкар» (Пермь) – 15:00 «Рубин» (Казань) – «Москва» (Москва) – 18:00 «Терек» (Грозный) – «Химки» (Московская область) – 20:00

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