Овчинников: Боссом меня в «Динамо» не называют

22 сентября 2008, 10:46

Наша беседа с ассистентом Юрия Семина состоялась в минувший четверг, аккурат на следующий день после старта киевлян в групповом турнире Лиги чемпионов. Встретились мы после вечерней тренировки «Динамо» в одном из модных столичных заведений. В Киеве целый день шел дождь, было сыро. «Холодно? – пожимая мне руку, первым задал вопрос Овчинников. – Ничего, с понедельника потеплеет». Наш разговор мы начали с обсуждения поединка киевлян с лондонским «Арсеналом», отмечает «Спорт.com.ua». – Сергей, вы довольны стартом «Динамо» в групповом турнире Лиги чемпионов? – Считаю, что результат, все-таки, положительный. Обидно, конечно, что пропустили гол за две минуты до конца матча. Но при этом мы должны реально смотреть на вещи и учитывать все нюансы. То, что дважды наш голкипер Стас Богуш спасал ворота. То, что Артем Милевский, который находился в прекрасной форме, из-за травмы не смог помочь нашей команде. Наконец, то, что «Арсенал» – одна из сильнейших команд Европы. А мы в поединке с этим клубом смогли переломить ход игры и моментами даже контролировали встречу. И заодно перекрыли антирекорд «Динамо» в прошлом групповом турнире Лиги чемпионов. – Богуш, похоже, закрепился в стартовом составе команды. Песенка Шовковского спета? – Конечно, нет. Саша входит в основную обойму команды. Она насчитывает, кстати, 25 игроков. Думаю, они все будут задействованы. Матчей предстоит очень много – чемпионат и Кубок Украины, Лига чемпионов и игры за сборные. Куда, кстати, Александра регулярно продолжают приглашать. Просто у каждого футболиста бывают свои взлеты и падения. По ряду причин Саше, возможно, не удалось в определенный период выйти на свой привычный уровень. Но крест на нем никто и не думал ставить. – Как считаете, Малхазу Асатиани и Роману Еременко удастся проявить себя в Киеве? – Кто сейчас может давать какие-то гарантии? Но будем исходить из того, что это два квалифицированных футболиста, прошедшие огонь, воду и медные трубы. Несмотря на молодость, Роман уже выступает за сборную Финляндии. Он имеет все задатки для своего профессионального роста. Что же касается Малхаза, то его козырь – опыт. Он прошел горнило Лиги чемпионов, был одним из лучших в «Локомотиве», выступал за сборную Грузии. Думаю, Малхаз нам поможет. – Правда, что на тренировках Семин часто поручает вам работать с нападающими? – Да, а что тут удивительного? Я ведь столько лет противостоял форвардам, многое понял за это время. Сергей Краковский работает с голкиперами, Олег Лужный – с защитниками, я с нападающими, у Валерия Зуева свой фронт работы. Наши обязанности разделены четко и ясно. – Игроки «Динамо» называют вас Боссом? – Нет – по имени или по имени и отчеству. Как правило, на вы. Причем, я тоже могу с ними разговаривать на вы. При этом предпочитаю называть ребят исключительно по имени. Так им приятнее. Проверил на себе. Ребята постарше в индивидуальных беседах могут обращаться по имени и на ты. Это нормально. Боссом же меня продолжают называть друзья и, по традиции, болельщики. – Клуб снимает вам квартиру в том же доме, где живет Семин? – Нет, мои соседи по дому – Бангура, Горан Саблич, Диакате, Бетао. А Юрий Павлович живет рядом. Как и Олег Лужный. Своей квартирой доволен – отсюда удобно добираться в Конча-Заспу. Учитывая, что живу сам, так как супруга занята работой в Москве и Риге, двух комнат мне вполне достаточно. – По Киеву ездите на предоставленной клубом машине? – Да, у нас подписан спонсорский контракт с «Мицубиси». Мне и Винченцо Пинколини предоставили по «Колту». Правда, мне со своими габаритами в нем немного тесновато. – Украинскую прессу читаете? – В России очень любил читать печатные издания. Но в Киеве за восемь месяцев не прочел ни одной газеты. Просто не испытывал такой потребности. Зато смотрел телевизор – новостийные и футбольные передачи на украинском языке. С пониманием особых проблем не возникало.

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