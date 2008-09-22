Сабо: «Динамо» деградирует

Бывший тренер команды Йожеф Сабо в интервью газете Жизнь как она есть высказал мнение, что киевское Динамо деградирует."Футбольный клуб Динамо Киев перестал прогрессировать, начиная от игры и заканчивая футбольным менеджментом", - заявил Сабо, передает «Корреспондент». "Руководство рисуется и понтуется. Я в шоке, такого во времена Лобановского не было", - отметил Сабо. "Посмотрите на результаты команды. Чем они могут похвастаться? Как по мне, то команда скорей деградирует, нежели прогрессирует", - заявил он. В среду, 17 сентября, киевское Динамо сыграло вничью 1:1 с лондонским Арсеналом. Голами отметились Бангура (с пенальти) и Вильям Галлас.