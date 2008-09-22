Сколари: Через пять лет англичане будут играть, как бразильцы

Главный тренер Челси Луис Фелипе Сколари считает, что через несколько лет национальная команда Англии сможет играть, как сборная Бразилии."Английский футбол - фантастический. Здесь есть очень хорошие игроки. Думаю, лет через пять местные футболисты смогут играть, как бразильцы. До этого лишь одна сборная в Европе была похожа на бразильскую - это команда Югославии", - цитирует Сколари «Корреспондент». Ранее наставник Челси заявил, что в следующем сезоне не прочь подписать для своей команды Криштиано Роналдо.