«Химки» обыграли «Галатасарай»

В третьей контрольной встрече предсезонки в Словении подмосковные «Химки» обыграли турецкий «Галатасарай» со счетом 109-91. Карлос Дельфино, продолжающий заниматься по индивидуальному графику из-за повреждения, в матче на площадку не выходил. Ощутимую пользу нашей команде принёс американский разыгрывающий Милт Паласио, сообщает «Газета.Ru». «Ребята получили указание попытаться решить ход матча в свою пользу сразу, создать ощутимый задел, – сказал главный тренер БК «Химки» Кестутис Кемзура официальному сайту подмосковного клуба. –Рад, что нам это удалось. На первый перерыв мы отправились, имея в активе «+ 12». Перед большим перерывом увеличили своё превосходство еще на 5 очков. Поняв, что победа наша, ребята несколько расслабились, даже не забили несколько лёгких мячей в быстрых прорывах. Но небольшой спад удалось преодолеть. Заключительную четверть провели собрано. Хочется отметить неплохую игру команды в обороне. Хорошо отработал Фридзон, доволен «вхождением» в команду Паласио, на своём высоком уровне действовал Хорхе Гарбахоса. Могу отметить, что команда выглядит неплохо на данном периоде подготовки. Конечно, от идеала пока далеко, но мы идём, считаю, в правильном направлении. Лидера турецкого клуба Гуровича нам удалось сдержать, чем «лично» занимались МакКарти, Володя Дячок, и, при смене позиций, Вилкинсон».