Ибрагимов отказался от услуг Мейуэзера

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Султан Ибрагимов больше не будет работать под руководством американского тренера Джеффа Мейуэзера, информирует Allboxing.ru. "Я принял решение отказаться от услуг Джеффа Мейуэзера. Не хочу в настоящий момент раскрывать причины, побудившие меня это сделать, и могу отметить лишь то, что они достаточно серьезны, - сказал Ибрагимов. - Имя моего нового главного тренера станет скоро известно. Кроме этого, я обдумываю и прекращение сотрудничества с моим менеджером Борисом Гринбергом. Скоро мы должны встретиться и решить все вопросы". Предположения о том, что россиянин расстанется со своим наставником, появились сразу же после того, как он потерпел первое поражение в карьере, проиграв в начале этого года в объединительном поединке чемпиону IBF Владимиру Кличко, однако окончательное решение об этом было принято лишь на днях.