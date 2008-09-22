«Халл Сити» ведет переговоры с Яннакопулосом

Полузащитник сборной Греции Стелиос Яннакопулос может продолжить карьеру в составе новичка английской премьер-лиге "Халл Сити", с которым ведет переговоры о заключении контракта. 34-летний футболист, летом покинувший "Болтон", присутствовал на последнем матче команды Фила Брауна с "Эвертоном" (2:2) в прошедшие выходные. "Планируется, что соглашение будет рассчитано до конца сезона или, по крайней мере, до открытия зимнего трансферного окна. Стелиос хочет выступить на чемпионате мира-2010, поэтому ему нужна игровая практика, - приводит «Спорт Экспресс» слова Брауна. - Если Яннакопулос подпишет с нами контракт, то никто не остается в проигрыше".