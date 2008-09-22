Рамосу и команде нужно время

Главный тренер "Тоттенхэма" Хуанде Рамос заявил, что не намерен подавать в отставку после обескураживающего для его команды начала сезона. Лондонский клуб на данный момент занимает последнюю строчку в премьер-лиге, набрав после пяти матчей всего два очка. В последнем туре чемпионата Англии "Шпоры" сыграли дома вничью 0:0 с "Уиганом". Отметим, что российский нападающий Роман Павлюченко вышел на поле в стартовом составе и был заменен после первого тайма. "Нам нужно время. Некоторые игроки пришли в команду перед самым закрытием трансферного окна и еще не до конца адаптировались, - приводит «Спорт Экспресс» слова Рамоса. - Болельщики освистали нас в концовке матча с "Уиганом". Наверное, это справедливо. Но я не думаю, что они настроены персонально против меня".