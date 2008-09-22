Раньери: Играть на Сардинии очень нелегко

После гостевой победы над "Катанией" (1:0) наставник "Ювентуса" Клаудио Раньери поблагодарил своих футболистов за хорошую игру и посетовал на поле стадиона на Сардинии, сообщает «Спорт Экспресс». "Мы показали неплохой футбол и добились хорошего результата. Ближе к концу встречи пришлось немного понервничать, поскольку ранее мы не реализовали несколько прекрасных возможностей, - заявил Раньери клубной пресс-службе. - Играть на таком поле было очень нелегко, поэтому мы почти не прибегали к помощи полузащитников и использовали тактику длинных забросов в линию атаки, где Амаури удачно цеплялся за мяч. Что касается Буффона, то многое прояснит медицинское обследование. Мы не стали рисковать, выставляя его на второй тайм, и в перерыве произвели замену. Надеюсь, ничего серьезного с ним не случилось".