Пакьяо обеспокоен мировым финансовым кризисом

В воскресенье вечером чемпион WBC в легком весе филиппинец Мэнни Пакьяо прервал подготовку к поединку с Оскаром Де Ла Хойей и срочно вылетел из Лос-Анджелеса на Филиппины. Как сообщает Allboxing.ru , Пакьяо обеспокоен влиянием финансового кризиса, разразившегося в США и оказавшего влияние на мировые финансовые рынки, и хочет лично удостовериться в том, что его депозиты, находящиеся в одном из крупнейших филиппинских банков, находятся в целости и сохранности. Предполагается, что уже во вторник после того, как он убедится в стабильности своего банка, Пакьяо вернется в Лос-Анджелес и возобновит тренировки.