Контадор вошел в число лучших велогонщиков всех времен

Испанец Альберто Контадор в воскресенье, 21 сентября, стал победителем веломногодневки "Вуэльта". Таким образом, Контадор вошел в пятерку велогонщиков, которым удавалось занимать первое место на трех крупнейших веломногодневках - "Вуэльте", "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс". Об этом сообщает «Лента.ru». На последнем этапе гонки Контадор занял 50-е место с отставанием в 15 секунд от победителя - датчанина Матти Брешеля - и отрывом в те же 15 секунд от основного соперника в общем зачете американца Леви Лейфаймера. Контадор стал победителем трех супермногодневок в течение 15 месяцев. В 2007 году испанец выиграл "Тур де Франс", в 2008 году - занял первое место на "Джиро д'Италия". Предыдущее достижение принадлежало французу Бернару Ино, который на рубеже 1970-80-х годов завоевал три титула в течение 26 месяцев. Также за историю велоспорта победителями трех крупнейших гонок становились бельгиец Эдди Меркс, француз Жак Анкетиль и итальянец Феличе Джимонди. 25-летний Контадор, выступающий за швейцарскую команду "Астана", в общем зачете показал результат 80 часов, 40 минут и 23 секунды. Отрыв от Лейфаймера составил одну минуту и одну секунду. Третье место занял победитель "Тур де Франс"-2008 испанец Карлос Састре, отставший от Контадора на четыре минуты и 31 секунду.