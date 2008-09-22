Тарпищев назвал причину поражения россиян в полуфинале Кубка Дэвиса

Капитан мужской сборной России по теннису Шамиль Тарпищев назвал главной причиной поражения своей команды в полуфинале Кубка Дэвиса от Аргентины (2:3) неудачное выступление в первый день матча, сообщает «Лента.ru». В пятницу, 19 сентября, россияне проиграли обе одиночные встречи, после чего аргентинцы повели со счетом 2:0. В одиночных матчах 19 сентября Игорь Андреев уступил Давиду Налбандяну, а Николай Давыденко - Хуану Мартину Дель Потро. Тарпищев считает, что в пятницу россиянам было необходимо выиграть хотя бы одну встречу. Капитан российской команды отметил, что Дель Потро показывал такую игру, что на успех в играх с ним рассчитывать не приходилось, но Андреев в матче с Налбандяном "мог зацепиться". Во второй день полуфинального матча Дмитрий Турсунов и Игорь Куницын выиграли парный матч у Налбандяна и Гильермо Каньяса. 21 сентября Давыденко сравнял счет в полуфинале, победив Налбандяна, а в решающей (пятой) встрече Андреев уступил Дель Потро. В целом, по словам Тарпищева, сборная России выступила достойно, но не использовала свои шансы. В финале Кубка Дэвиса аргентинцы сыграют с командой Испании, победившей во втором полуфинале США (4:1). Решающий матч состоится 21-23 ноября в Аргентине.