Венгер: Хотим выиграть чемпионат и Лигу чемпионов

Тренер лондонского «Арсенала», соперника «Динамо» по Лиге чемпионов, Арсен Венгер считает, что по сравнению с предыдущим сезоном его команда стал сильней. В эти выходные «канониры» одержали убедительную победу над «Болтоном» со счетом 3:1. «Что мне нравится в этой команде, это хорошее отношение к делу, все ребята разделяют общие взгляды. -сказал француз Daily Mail. - Первым делом мы хотим выигрывать, но, если возможно, выигрывать в своем стиле, сообщает «Спорт.com.ua». Мы намного крепче, чем о нас думают, мы это показали. Иногда мы теряли очки с такими клубами, как «Болтон» и «Блекберн», но не в этот раз, когда мы победили убедительно. Если тебе 20, и ты веришь, что можешь стать лучше, ты обязательно станешь. Я горд тем, что все игроки хотят прогрессировать, как личности, и как команда. В этом сезоне мы хотим выиграть и, чемпионат, и Лигу чемпионов. У нас есть мастерство, мы голодны, и у нас есть боевой дух».