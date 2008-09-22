Фергюсон: Нужно было добить «Челси»

Тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон остался разочарован ничьей с «Челси», так как его игроки вели большую часть матча и, по его мнению, могли бы получить 3 очка. «Мы очень хорошо начали игру, - сказал сэр Алекс «Спорт.com.ua». – Мне казалось, что мы доминируем, и при счете 1:0 мы должны были их добить. Затем мы немного потеряли в скорости, к сожалению, и позволили им перегруппироваться после перерыва. Они выпустили Дрогба, который очень силен физически, ему можно отдавать длинные пасы, и это во многом изменило игру. Мы начали терять мяч и позволили «Челси» несколько перехватить инициативу. Я чувствую, что мы упустили отличный шанс. Если бы у игроков, которые еще восстанавливаются, было больше энергии, все было бы в порядке».