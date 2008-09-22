Кравец: Нам не хватает Милевского

После победного матча с «Черноморцем» динамовцы спешили на самолет, но нападающий Артем Кравец, отметившийся забитым голом в матче, от комментариев не отказался, передает «Спорт.com.ua». - От матча остались хорошие впечатления, ведь мы выиграли 3:0, удалось забить быстрый гол, после чего в скором времени и увеличить свое преимущество. Плюс еще и самому удалось отличиться. - Обычно «Черноморец» считается непростым соперником, но сегодня вы с ними достаточно легко справились... - Да нет, команда у соперника вполне приличная. Просто мы хорошо настроились на эту игру и нигде не дали слабины, поэтому спокойно победили. - Обычно входить в игру по ходу матча нелегко, а вы еще и гол сразу забили... - Так получилось. Тренер настаивал на том, чтобы я отрабатывал до конца в каждом эпизоде, поскольку в последнее время многое не получалось. Но сегодня вроде бы отыграл неплохо. - Отсутствие Артема Милевского для вас дополнительная возможность проявить себя? - Возможно, но все равно Артема нам очень не хватает в матчах и чемпионата, и Лиги чемпионов. Мы ждем, когда он вернется и поможет нам. А что касается шанса проявить себя, думаю, он у меня всегда будет, пока тренеры мне доверяют. Думаю, все будет хорошо. - Своей игрой довольны? - Я рад, что забил. Хотя в некоторых моментах доволен не был.