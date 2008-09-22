Матч в поддержку Евро-2012: украинские журналисты против министерства спорта

23 сентября министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта организует футбольный матч в поддержку заседания Исполкома УЕФА, на котором 25 сентября должно быть принято окончательное решение о проведении чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине и Польше. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы министерства по делам семьи, молодежи и спорта. Участниками матча станут команда министерства во главе с капитаном Юрием Павленко и команда журналистов. Начало матча – в 15.00. Регламент игры: два тайма по 200 минут. Игра пройдет в спортзале Национального университета физического воспитания и спорта Украины.