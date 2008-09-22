«Челси» подпишет возрастного бразильца

Лондонский футбольный клуб "Челси" договорился об условиях контракта с 33-летним бразильским полузащитником Минейро. Футболист, оставшийся без клуба после ухода из берлинской "Герты" по окончании сезона-2007/08, присоединится к английской команде в ближайшее время, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на BBC News. В числе претендентов на Минейро назывались "Арсенал" и "Бирмингем", однако полузащитник согласился на предложение "Челси", который тренирует его соотечественник Луис Фелипе Сколари. По словам Сколари, необходимость в Минейро возникла у лондонцев после того, как стало ясно, что основной опорный полузащитник Майкл Эссьен выбыл из-за травмы на полгода и единственным игроком в команде, который может сыграть на этой позиции, остался нигериец Джон Микел Оби. Сколари отметил, что в ближайшем матче чемпионата страны с командой "Сток Сити" (27 сентября) Минейро не сыграет. Однако бразилец может дебютировать в составе лондонцев 30 сентября в матче с румынским ЧФР в Лиге чемпионов. Большую часть карьеры Минейро провел на родине, где он выступал за команды "Понте Прета", "Сан Каэтано" и "Сан Паулу". Перед началом сезона-2007/08 Минейро перешел в "Герту". За сборную Бразилии полузащитник провел 25 матчей.