Павлюченко пытается выучить английский

Нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко, перешедший в лондонскую команду из московского "Спартака" в летнее трансферное окно, продолжает осваиваться в Великобритании. В частности, в свободное время российский футболист занимается изучением английского языка. "Мы видели Павлюченко в отеле вечером перед игрой. Он держал в руках английский разговорник. Видно, что он хочет выучить язык. Это тяжело, но он хотя бы старается", — приводит слова главного тренера "Уигана" Стива Брюса Чемпионат.ру со ссылкой на The Times после матча с "Тоттенхэмом" (0:0) в рамках пятого тура премьер-лиги.