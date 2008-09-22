Семин: После матча с «Арсеналом» динамовцы расстроились

Главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин прокомментировал итог встречи восьмого тура чемпионата Украины против одесского "Черноморца", в котором бело-голубые одержали победу со счётом 3:0. "Самое главное, что игроки проявили себя молодцами в профессиональном плане и хорошо настроились на этот матч. Это было особенно важно после игры с лондонским "Арсеналом". После этого матча мои подопечные, конечно, в какой-то мере расстроились, ведь упустили победу за две минуты до финального свистка. А сегодня у всех был хороший настрой, что сыграло определяющую роль в нашей победе", — приводит слова Семина официальный сайт ФК «Динамо (Киев)».