Хоккей. Тренера сборной Канады будут судить за пьянство

Бывший тренер сборной Канады по хоккею Жоэль Кенневилль предстанет перед судом по обвинению в вождении автомобиля в пьяном виде. В пятницу, 19 сентября, полиция Денвера остановила машину Кенневилля, ехавшую с выключенными фарами. Бывший тренер отказался проходить тест на алкоголь, после чего полицейские конфисковали его права. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AP. Первое слушание по делу Кенневилля состоится 3 октября. Тренерская карьера Кенневилля в НХЛ началась в сезоне-1996/97, когда он работал помощником главного тренера "Сент-Луис Блюз". В сезоне-1997/98 Кенневилль возглавил команду. Под руководством канадца "Сент-Луис" семь раз подряд выходил в плей-офф. Сезон-2003/04 команда начала неудачно, и тренер был уволен. Вскоре руководство Федерации хоккея Канады назначило Кенневилля на пост наставника сборной страны. В мае 2004 года Кенневилль привел сборную Канады к победе на чемпионате мира в Чехии. В июне того же года тренер возглавил клуб НХЛ "Колорадо Эвеланш". "Колорадо" под руководством Кенневилля за три сезона дважды выходил в плей-офф. В мае 2008 года Кенневилль ушел со своего поста.