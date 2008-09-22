Вагнер Лав: Не теряю надежды победить в чемпионате

Нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав после победы над питерским "Зенитом" в 22-м туре российской Премьер-Лиги со счётом 3:1 продолжает верить в возможность догнать казанский "Рубин" и выиграть чемпионский титул. "Нам удалось сегодня сыграть очень хорошо. Победили, завоевали три очка. Мы выполнили все установки тренера и сделали большой шаг вперед. Быстрый гол Дзагоева был очень важен. Не всегда, как нападающий, я буду забивать голы. Мне повезло с моментом. Я был лицом к воротам, мне удалось сделать точный пас. Алан воспользовался этой передачей и отправил мяч в ворота. Второй гол предопределил исход встречи. Он успокоил соперника. Мы увеличили наше преимущество и смогли довести игру до победы. Мне очень приятно, что я лидирую в списке бомбардиров, но для меня важнее успех команды. Да, "Рубин" сегодня тоже набрал три очка, но я не теряю надежды на победу в чемпионате. Также хотелось бы поблагодарить наших болельщиков. Они помогают нам играть и побеждать", - сказал Вагнер Лав в интервью пресс-службе ЦСКА, передает Чемпионат.ру.