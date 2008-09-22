Кубок Дэвиса. Россия лидирует в рейтинге. Украина – на 41-ом месте

Сборная России продолжает лидировать в командном рейтинге Кубка Дэвиса. В активе россиян 29 647,5 очка. На второй строчке находится команда США (28 480). Далее следуют финалисты турнира – сборные Аргентины (22 363,75) и Испании (18 381,25). Замыкают пятёрку лучших хорваты (11 025,63). Команда Белоруссии расположилась на 25-ой строчке, Грузия - на 40-ой, Украина - на 41-ой, Латвия - на 48-ой, Молдавия - на 73-ой, Литва - на 76-ой. Таджикистан - на 95-ой, Армения - на 100-ой, Туркменистан - на 116-ой, Азербайджан - на 123-ой.