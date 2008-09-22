Ибрагимов уволил своего тренера

Российский боксер-тяжеловес Султан Ибрагимов расстался со своим тренером Джеффом Мейуэзером. Ибрагимов не стал называть причин увольнения американского наставника, отметив лишь, что они очень серьезные. По словам россиянина, имя своего нового тренера он назовет в ближайшее время, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание boxingscene.com. Ибрагимов рассказал также, что он планировал расстаться со своим менеджером Борисом Гринбергом, но этот вопрос еще будет обсуждаться во время личной встречи российского боксера с Гринбергом. Свой последний бой Ибрагимов провел 23 февраля 2008 года, когда он проиграл по очкам Владимиру Кличко и потерял титул чемпиона мира по версии WBO (Всемирная боксерская организация). Планировалось, что россиянин вернется на ринг летом или осенью 2008 года, но в августе сам Ибрагимов заявил, что проведет очередной бой в 2009 году. Недавно в американских СМИ появилась информация, что 29 ноября россиянин может встретиться с американцем Крисом Арреолой. Ибрагимов эти сведения не подтвердил.