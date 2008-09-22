Сафина не будет участвовать в China Open

Россиянка Динара Сафина, 22 сентября впервые в своей карьере ставшая третьей ракеткой мира, снялась с пекинского теннисного турнира China Open из-за травмы спины. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на агентство Reuters. 22-летняя спортсменка заявила, что боли в спине появились у нее во время турнира в Токио на прошлой неделе. По словам Сафиной, во время финала токийского турнира против Светланы Кузнецовой боли заметно усилились. В решающем матче соревнования в столице Японии Сафина обыграла Кузнецову в двух сетах со счетом 6:1, 6:3. Победа позволила Сафиной выйти на третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам 52 недель. На China Open Сафина была посеяна под третьим номером. Турнир, призовой фонд которого составляет 600 тысяч долларов, пройдет с 22 по 28 сентября.