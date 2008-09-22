Валуев просит Медведева и Путина вытащить Романа Романчука из СИЗО

Группа известных российских боксеров написала письмо Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину с просьбой защитить их товарища Романа Романчука, который в настоящее время находится в СИЗО Владивостока по обвинению в убийстве. Текст послания опубликовала в понедельник, 22 сентября, газета "Комсомольская правда", передает «Лента.ru». В числе подписавших письмо - чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев, олимпийский чемпион Александр Поветкин и двухкратный чемпион России Александр Алексеев. Обращаясь к руководству государства, спортсмены рассказывают, что Романчук не способен на убийство и что он сам стал жертвой агрессии и вынужден был защищаться. Кроме того, боксеры обращают внимание адресатов письма на "предвзятость следственных, да и судебных органов". По мнению Валуева сотоварищи, правоохранительные органы Владивостока искусственно раздувают дело Романчука. В заключение боксеры просят Медведева и Путина взять ход следствия под особый контроль "для гарантии его беспристрастности и объективности". Инцидент, в результате которого двухкратный чемпион России по боксу Роман Романчук оказался под следствием, произошел 28 июля 2008 года. В это время боксер находился во Владивостоке в составе олимпийской сборной в качестве спарринг-партнера. Рано утром Романчук поссорился возле одного из владивостокских кафе с местным жителем Олегом Мешковым. Тот достал травматический пистолет и выстрелил боксеру в голову. Согласно официальной версии произошедшего, раненый Романчук сумел отобрать оружие и выстрелить в обидчика. Через несколько дней Мешков скончался от полученного ранения. В результате на Романчука завели уголовное дело по статье "убийство". 10 сентября он был выписан из больницы и уже через два дня его арестовали. Примечательно, что по версии боксеров, написавших письмо в защиту Романчука, тот вовсе не стрелял в Мешкова, а лишь пытался его обезвредить, в результате чего и произошел второй выстрел. Письмо боксеров датировано 17 сентября и адресовано, помимо Медведева и Путина, министру внутренних дел РФ Рашиду Нургалиеву, Генпрокурору Юрию Чайке, председателю СКП Александру Бастрыкину и полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Олегу Сафонову.