Чемпионат Италии: »Милан» впереди

"Милан" одержал первую победу в чемпионате Италии по футболу. На своем поле команда Карло Анчелотти разгромила римский "Лацио" со счетом 4:1. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AP. Голы в ворота гостей забили Кларенс Зеедорф, Джанлука Дзамбротта, Алешандре Пато и Кака. После трех туров "Милан" занимает 15-е место в национальном чемпионате. Соперник питерского "Зенита" в Лиге чемпионов туринский "Ювентус" на выезде с минимальным счетом обыграл "Кальяри". После трех туров "Ювентус" с семью очками делит первое место с "Интером", который в гостях победил "Торино" со счетом 3:1. Домашних побед добились "Фиорентина" и "Палермо". Они обыграли "Болонью" (1:0) и "Дженоа" (2:1) соответственно. Встречи "Лечче" - "Сиена" и "Сампдория" - "Кьево" завершились вничью 1:1. "Удинезе" и "Наполи" не смогли забить друг другу ни одного гола. В субботу, 20 сентября, "Катания" на своем поле с минимальным счетом обыграла "Аталанту", а "Рома" дома разгромила "Реджину" (3:0).