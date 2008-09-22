Евробаскет-2009: Сборная Украины поборется за Дивизион А

В минувшие выходные завершился отборочный турнир баскетбольного Чемпионата Европы-2009, который пройдет в Польше. Автоматически на ЧЕ-2009 квалифицировались Россия (как действующий чемпион Европы), Польша (хозяева турнира), Испания, Литва, Греция, Германия, Хорватия, Словения. По итогам квалификационного турнира прошли команды-победители групп (Сербия, Македония, Турция и Великобритания), а также три лучшие команды среди занявших вторые места (Латвия, Израиль и Болгария). Последнюю 16-ую путевку в дополнительном турнире, который состоится в августе 2009 года, разыграют сборные Франции, Боснии и Герцеговины, Италии, Португалии, Финляндии и Бельгии. Сборная Украины, наряду с командами Чехии, Эстонии и Венгрии, поборется за право остаться в Дивизионе А Чемпионата Европы. Круговой турнир также пройдет в августе 2009 года. Две худшие команды покинут элитный дивизион, сообщает «Корреспондент».