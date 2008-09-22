Израильский тренер оскорбил телеведущую в прямом эфире

Тренер сборной Израиля по баскетболу Цвика Шерф оскорбил телеведущую в прямом эфире на первом канале израильского телевидения. Причиной бурного негодования Шерфа стала телеведущая, задававшая вопросы, показавшиеся тренеру некорректными. Особое негодование вызвали слова журналистки о том, что его методы работы “многие считают устаревшими и не соответствующими требованиям времени”. "Ты несешь чушь. Я вообще жалею, что согласился на это интервью. Я три года не приходил на 1 канал и правильно делал. Напрасно сегодня я изменил этому правилу. У меня нет ни сил, ни желания отвечать на вопросы, которые тебе кто-то надиктовал. Вы видите лишь плохое, и вам удобно, чтобы люди не обращали внимание ни на что хорошее из происходящего в сборной", - заявил Шерф в прямом эфире. После этой тирады Шерф покинул студию, несмотря на попытки ведущей успокоить его и продолжить интервью. Сборная Израиля в ходе квалификации на Евробаскет-2009, одержав 3 победы и потерпев 3 поражения, заняла второе место в отборочной группе, получив путевку в финальную часть турнира. На протяжении всего отборочного турнира Шерф подвергался резкой критике со стороны журналистов, передает «Корреспондент».