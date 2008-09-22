WTA: Янкович сместила Серену Уильямс

Елена Янкович вернула себе первое место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). В новой версии она обошла сместила с вершины американку Серену Уильямс, которая стала первой после победы на Открытом чемпионате США. Но после того триумфа она пока что ни разу не выходила на корт, так что потеря ею первого места закономерна. Янкович на прошлой неделе дошла до четвертьфинала на теннисном турнире в Токио, где уступила россиянке Светлане Кузнецовой. На 4-е место поднялась Елена Дементьева. С этой позиции она сместила еще одну представительницу Сербии Ану Иванович. Украинка Алена Бондаренко осталась на 32 месте, Катерина Бондаренко - 55, Мария Корытцева - 65, Татьяна Перебийнис - 72, Ольга Савчук - 112, Юлия Вакуленко - 121. Ранее американка Серена Уильямс стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису. В финальном поединке Уильямс, посеянная под 4-м номером, нанесла поражение сербке Елене Янкович, 2-й ракетке соревнований, со счетом 6:4, 7:5, передает «Корреспондент».