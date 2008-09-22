Иванович будет играть на Кубке Кремля

Сербская теннисистка Ана Иванович подтвердила свое участие в Кубке Кремля, который пройдет в Москве с 4 по 12 октября. Организаторы турнира решили предоставить Иванович, занимающей четвертое место в мировом рейтинге, специальное приглашение (wild card), и она приняла это предложение, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на агентство спортивной информации "Весь Спорт". 4 и 5 октября на Кубке Кремля будут играться квалификационные матчи, а основной турнир начнется 6 октября. Кроме Иванович в соревнованиях примут участие такие известные теннисистки как первая ракетка мира Серена Уильямс, ее сестра Винус, сербка Елена Янкович, а также россиянки Динара Сафина, Елена Дементьева, Светлана Кузнецова, Вера Звонарева, Анна Чакветадзе и Надежда Петрова. В эти же сроки состоится мужская часть Кубка Кремля, где сыграют Николай Давыденко, Марат Сафин, Михаил Южный, Игорь Андреев, Дмитрий Турсунов, Жо-Вилфрид Тсонга, Поль-Анри Матье, Микаэль Ллодра и другие известные спортсмены.