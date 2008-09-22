«Манчестер Юнайтед» заплатит «Челси»

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" будет оштрафован на 25 тысяч фунтов стерлингов (46 тысяч долларов) за грубую игру футболистов в матче чемпионата страны против "Челси" (1:1), сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. В игре, состоявшейся 21 сентября в Лондоне, игроки "МЮ" получили семь желтых карточек. По правилам Ассоциации футбола Англии (FA) клуб, футболисты которого получают шесть или более предупреждений, штрафуется автоматически. В матче с "Челси" желтые карточки в составе "МЮ" получили Пол Скоулз, Рио Фердинанд, Гари Невилл, Димитар Бербатов, Уэйн Руни, Патрис Эвра и Криштиану Роналду. У "Челси" был предупрежден только Джон Оби Микел. Главный тренер "МЮ" сэр Алекс Фергюсон признал, что во время матча на поле шла жесткая борьба, но подчеркнул, что его футболисты не совершили ни одного по-настоящему грубого приема. После ничьей с "Манчестером" "Челси" набрал 11 очков в пяти матчах и делит второе-третье места с "Ливерпулем". В лидеры чемпионата Англии вышел "Арсенал" (12 очков). "МЮ" с пятью очками занимает 15-е место, но действующие чемпионы страны провели на один матч меньше конкурентов.