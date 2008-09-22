Берлускони поставил «Милану» задачу

Владелец итальянского футбольного клуба "Милан" Сильвио Берлускони поставил команде задачу на сезон-2008/09. По словам Берлускони, "Милан" обязан выиграть чемпионат Италии и Кубок УЕФА, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. Берлускони отметил, что, несмотря на неудачное начало сезона, главному тренеру "Милана" Карло Анчелотти отставка не грозит. Премьер-министр Италии назвал невезение причиной поражений от "Болоньи" и "Дженоа" на старте чемпионата страны. После трех туров первенства страны команда Анчелотти занимает 15-е место в турнирной таблице. В последнем матче в воскресенье, 21 сентября, "Милан" дома разгромил "Лацио" со счетом 4:1. В первом раунде Кубка УЕФА "Милан" встречается со швейцарским "Цюрихом". Матч на поле "Милана" хозяева выиграли со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет 2 октября.