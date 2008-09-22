Австралия хочет проводить ЧМ-2018 по футболу

Австралия подаст заявку на проведение ЧМ-2018 по футболу. Соответствующее заявление сделал в понедельник президент национальной федерации футбола Фрэнк Лоуи. По его словам, федеральное правительство намерено финансировать данную инициативу, выделив на эти цели 60 миллионов долларов. Ранее премьер-министр страны Кевин Радд выразил надежду, что Пятый континент станет идеальным местом для проведения футбольных баталий. "В настоящее время этот вид спорта находится у нас на подъеме. Он все больше завоевывает сердца австралийцев и становится не менее популярным, чем традиционные регби или крикет", - цитирует NEWSru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС главу австралийского правительства. Ожидается, что конкурентами Австралии на право проведения ЧМ-2018 станут Англия, Япония, Россия, Испания, Португалия и Нидерланды.