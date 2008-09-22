Ребров выигрывает у «Спартака»

Михаэль Лаудруп присматривается к новой команде а казанский «Рубин» пока суть да дело, набрал еще три очка и стал еще ближе к золоту. Реванш за домашнее поражение от красно-белых был взят усилиями Сергея Реброва. Он получил мяч в штрафной и левой пробил точно в ближний угол, передает «Спорт.com.ua». Спартак (М) – Рубин – 0:1 Спартак: Плетикоса, Фати (Родригес, 64), Йиранек (Штранцль, 12), Ковач, Шишкин, Филипенко, Моцарт, Быстров, Саенко, Рыжков (Дзюба, 68), Прудников. Рубин: Рыжиков, Салуквадзе, Попов, Квирквелия, Шаронов, Сибайя, Семак (Нобоа, 64), Рязанцев (Кобенко, 72), Карадениз, Бухаров, Ребров. Гол: Ребров, 15. Предупреждения: Саенко, 24; Быстров, 90 - Бухаров, 27, Квирквелия, 76.