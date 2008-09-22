Нигерийцы собираются купить «Ньюкасл»

Консорциум предпринимателей из Нигерии планируют приобрести «Ньюкасл», сообщает Guardian. Владелец клуба Майк Эшли пытается найти покупателя для команды еще с того момента, как заявил, что хочет продать свою долю, за £400 млн, но пока ему не удалось найти подходящих покупателей, передает «Газета.Ru». Исполнительный директор NVA Management Крис Нэйтэниэл, чья компания будет проводить эту сделку, сказал, что надеется сделать Нигерию первой африканской страной, владеющей клубом английской премьер-лиги. «Я много работал, чтобы найти в Нигерии богатых людей, которые любят футбол и готовы вложить деньги в покупку клуба, начиная с того момента, как Майк Эшли выразил готовность продать его за £ 400 млн . Нам уже удалось собрать £ 350 млн и нам нужно еще £ 50-100 млн, чтобы перебить предложение арабских предпринимателей, которые тоже заинтересованы в покупке «Ньюкасла», – сказал Нэйтэниэл.