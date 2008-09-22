Спикер УЕФА: В 2007 году состоялось 25 договорных матчей

Начиная с августа 2007 года в европейских чемпионатах состоялось 25 матчей, вызвавших подозрения УЕФА, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на sportbox.ru. «На данный момент мы убеждены, что в одной встрече точно присутствовал факт сговора, – заявил спикер УЕФА Уильям Гайллард в интервью журналу Fakt, – Это матч между «Македонией» и болгарским «Черно Море». Когда у нас будут на руках все доказательства сговора, мы передадим дело в дисциплинарную комиссию. Все 25 матчей, которые вызвали наше подозрение, мы обязательно изучим, поскольку у нас есть информация о том, что стороны договорились о результате заранее. В ближайшее время будет создана комиссия для проведения расследования, после чего к клубам, чье участие в договорных играх будет доказано, будут применены санкции». Информация о том, что в нечестной игре замешана команда «Черно Море», всколыхнула немецкую прессу, поскольку болгарский клуб является соперником «Штутгарта» по первому раунду Кубка УЕФА. В первом матче немцы на выезде одержали победу со счетом 2:1.