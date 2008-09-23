Рединг готов переиграть матч с «Уотфордом» из-за гола-фантома

Главный тренер «Рединга» Стив Коппелл добровольно предложил переиграть субботний гостевой матч против «Уотфорда», который закончился вничью 2:2 благодаря «голу-фантому», сообщает Mail on Sunday. Именно так окрестила английская пресса гол, забитый «Редингом» на 13-й минуте матча и засчитанный главным арбитром с подачи лайнсмена, просигнализировавшего взятие ворот. Проблема в том, что мяч пересек линию ворот не между штанг, а за оными, чего оба судьи не заметили, сообщает «Спорт.com.ua». - Я видел это и с уверенностью заявляю, что гола не было, - честно признал Коппел. - Если официальные лица лиги примут решение о переигровке, то оно будет верным. Я не уверен, что подобные прецеденты имели место, но если так решат, я с радостью переиграю матч. Я не хочу, чтобы у нас было преимущество из воздуха. Многие футбольные специалисты и журналисты в Англии уже успели назвать этот гол самым нелепым решением судьи на своем веку.