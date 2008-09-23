Черчесов: Хочу, чтобы «Спартак» финишировал в тройке

- С Вами команда шла на втором-третьем местах, а теперь скатилась в середину таблицы. Получается, в Вашу бытность «Спартак» играл на пределе своих возможностей? - В чемпионате России проходных игр нет, в чем мы постоянно убеждаемся. Поэтому ни одна, даже самая классная команда не возьмет очков, если не будет играть на пределе возможностей. Почему так случилось, что «Спартак» опустился на несколько строчек вниз, я не знаю. В любом случае в команде есть игроки, способные решать большие задачи. Надо прибавлять, чтобы попасть хотя бы в тройку, ведь обладатель «бронзы» получает возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Надеюсь, это место достанется «Спартаку», передает «Спорт.com.ua». - Вчерашний матч высветил проблемы «Спартака» как в атаке, так и в обороне. Почему команда в межсезонье не приобрела игроков уровня основного состава, кроме Ивана Саенко? - В «Спартаке» и так достаточно хороших игроков: есть как опытные футболисты, так и молодежь, которой давался шанс развиваться. Другое дело, что кто-то этим шансом воспользовался, а кто-то нет. Задача «Спартака» на ближайшее будущее ясна: растить собственных воспитанников, поддерживать в тонусе опытных футболистов и поддерживать тот баланс, который позволит команде побеждать. По ходу чемпионата у нас было много травмированных. Не обошлось и без конфликтов, которые в любой команде случаются. Поэтому мы, быть может, одного-двух очков и не добрали, хотя в целом шли по турнирной дистанции достаточно уверенно и занимали высокое место. - По прошествии времени не пытались ли Вы узнать у Леонида Федуна, почему дело дошло до Вашей отставки? - Мы два года отработали вместе и постоянно общались, принимая многие решения сообща. То, о чем мы говорили перед моей отставкой, пусть останется между нами. Не стоит выносить это на суд общественности. На данный момент наши пути разошлись. Должно пройти время, чтобы мы смогли понять, подходили ли мы друг другу не только как тренер и президент, но и как личности. - Оказывал ли нас определенное давление тот факт, что за несколько лет до вашего прихода во главе «Спартака» стояла столь значимая фигура, как Олег Романцев? - Никакого давления в этой связи не ощущал, скорее хотелось брать с Романцева пример. Олег Иванович оставил огромный свой след в истории «Спартака». Надеюсь, он все-таки вернутся к тренерской работе. Такие люди не должны просиживать без дела. Я вообще-то часто великих меняю: в «Спартаке» – Рената Дасаева, в дрезденском «Динамо» – Рене Мюллера, в «Тироли» – Марка Циглера. - Перейдем к обсуждению «Зенита». Почему у питерцев в последнее время наблюдается явный крен в сторону атаки, что командам закрытым, таких как «Рубин» и ЦСКА, только на руку? - Статус не позволяет «Зениту» дома играть вторым номером и отсиживаться в обороне. Трудно поменять психологию игроков, привыкших побеждать. Разве можно приказать Данни или Андрею Аршавину играть с оглядкой на оборону? Тем более после больших побед инстинкт самосохранения у футболистов всегда притупляется. Но баланс между атакой и обороной должен соблюдаться. - Попадет ли «Зенит» по итогам чемпионата в тройку призеров? - Судя по качеству игры, попадать должны. Не думаю, что «Зенит» захочет в следующем году остаться без Лиги чемпионов. При таких финансовых вложениях питерцы вряд ли опустят руки и бросят играть. А вот что касается моих личных предпочтений, то, как уже говорил, хотел бы видеть в тройке свой бывший клуб «Спартак». - За счет чего «Динамо», которое на протяжении всего сезона играет в остроатакующий футбол, держится среди лидеров, в то время как многие другие команды со схожей стилем манерой игры пока находятся за пределами тройки призеров? - Не сказал бы, что у «Динамо» чисто атакующий футбол. В игре «бело-голубых» наблюдается тот самый необходимой баланс. Отмечу, что в прошлом году мой коллега Андрей Кобелев оказался в той же ситуации, что и я в этом. Шла перестройка команды. Надо было освобождаться от тех, на кого тренер не рассчитывал, вливать свежую кровь. Прошлый год ушел на притирку, а в этом сезоне команда с первых дней была сформирована и уверена в своих силах. Так что для меня успех команды Кобелева закономерен. - Насколько пример «Рубина» и «Амкара» заразителен для других клубов из регионов? - Действительно, пример этих клубов не может не вдохновлять. «Рубин» уже давно играет в премьер-лиге, тренер много лет возглавляет команду. Поэтому казанский клуб живет не сегодняшнем днем, а может строить долговременные планы . Что касается «Амкара», то здесь начатое Рашидом Рахимовым дело успешно продолжает Миодраг Божович, так что удивляться успехам пермяков не приходится. Учитывая в тот факт, что в футбол пришли большие деньги, достижения этих клубов могут повторить и команды из других регионов. - Кто, по вашему мнению, забил самый красивый гол 22-го тура? - Отдам предпочтение второму голу Игоря Семшова в ворота «Шинника». Высокое исполнительское мастерство, точный и сильный удар – невероятно красивый гол. Его же назову и лучшим игроком тура.