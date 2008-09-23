Креспо собрался в «Селтик»

Эрнан Креспо, который при новом тренере не может пробиться в основу «Интера», раздумывает над переходом в «Селтик». Этим летом футболист отказался от перехода в «Палермо» и «Сампдорию», потому что думал, что сможет вернуться в основной состав, но этого не произошло. «Меня спрашивают, почему я не играю, и я спрашиваю то же самое, - сказал аргентинец Channel4.com. – Но выбор принадлежит тренеру, и его решения нужно уважать. Тем не менее, я хочу сыграть на чемпионате мира в 2010 году, так что посмотрим, что случится в январе», сообщает «Спорт.com.ua». Итальянская пресса полагает, что наиболее вероятным кандидатом на переход футболиста в январе является шотландский «Селтик».