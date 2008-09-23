Нападающий Брендан Шэнахан приглашен в тренировочный лагерь «Рейнджерс», в котором он провел последние два сезона. На данный момент 39-летний форвард является свободным агентом. По его словам, он хочет играть только в «Рейнджерс», и если не получит предложения о новом контракте от клуба, то закончит с карьерой, информирует «Газета.Ru». В свою очередь, менеджер «Рейнджерс» Глен Сатер заявил, что, скорее всего, клуб предложит ветерану новый контракт. В прошлом сезоне Шэнахан отыграл 73 матча в которых набрал 46 очка (23+23).