Войнов помог «Лос-Анджелесу» победить «Финикс»

В ночь на вторник в контрольном мачте НХЛ «Лос-Анджелес» на своем льду обыграл «Финикс» со счетом 6:4 (2:1, 2:3, 2:0).Защитник хозяев Вячеслав Войнов и нападающий гостей Виктор Тихонов сделали по одной результативной передаче. 0-1. Туррис (Портер, Рейнпрехт), 1:47-бол 1-1. Меклер (Бойл), 7:55-бол 2-1. Армстронг (Моллер, Ивансас), 10:41 3-1. Бойл (Моллер, Войнов), 22:08-бол 3-2. Рейнпрехт (Яндел, Тихонов), 24:42-бол 3-3. Мюррэй (Несбит, Коларик), 25:42 4-3. Армстронг (Готье, Колдер), 27:18 4-4. Яндл, 36:02 5-4. Моллер (Меклер), 18:43-бол 6-4. Меклер (Грине, Копитар), 19:59