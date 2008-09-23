Костицын помог «Монреалю» обыграть «Бостон»

В ночь на вторник прошли контрольные матчи НХЛ. «Рейнджерс» на своем льду обыграл «Оттаву» со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). В свою очередь «Бостон» на своем льду крупно уступил «Монреалю» со счетом 8:3 (1:1, 4:1, 3:1). Белорусский нападающий гостей Андрей Костицын сделал одну результативную передачу. «Филадельфия» на домашней площадке обыграла «Нью-Джерси» – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). Экс-нападающий московского «Динамо» Федор Федоров провел на льду более 20 минут, но отличиться так и не сумел. «Торонто» – «Баффало» – 7:4 (2:1, 2:0, 3:3) «Сент-Луис» – «Лос-Анджелес» – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) «Эдмонтон» – «Ванкувер» – 3:4 (2:2, 1:0, 0:1, 0:0), бул–0:1