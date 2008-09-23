«Триумф» отправился на турнир в Турцию

Подмосковный «Триумф» в полном составе отправился на турнир в Турцию, сообщает официальный сайт клуба. В расположение подмосковной команды прибыли баскетболисты сборных, отыгравшие в отборочных матчах к чемпионату Европы, — Ненад Крстич, Керем Тунчери и Эрнест Бремер. Турнир состоится с 23 по 26 сентября в городе Бандырма. Восемь участников были разделены на две группы в следующих составах: Группа А. Банвит (Турция), Триумф, Эфес Пилсен (Турция), БК Киев (Украина). Группа B. Урал-Грейт, Бешикташ (Турция), Анталья (Турция), Алиага (Турция).