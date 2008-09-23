Вице-капитан «Реала» пропустит матч с «Зенитом»

Вице-капитан мадридского "Реала" Гути пропустит из-за травмы матч второго тура Лиги чемпионов с питерским "Зенитом". Обследование полузащитника показало, что он выбыл из строя примерно на 15 дней, сообщает официальный сайт мадридского клуба. Гути получил повреждение мышц правой ноги 21 сентября в игре чемпионата Испании с "Расингом" (2:0). Кроме встречи с "Зенитом", которая состоится 30 сентября в Санкт-Петербурге, Гути пропустит также матчи чемпионата страны со "Спортингом" (24 сентября), "Бетисом" (27 сентября) и "Эспаньолом" (5 октября). В игре с "Расингом" Гути получил травму в первом тайме и в перерыве был заменен на Рафаэля ван дер Варта, передает «Лента.ru». Ранее из-за травмы на месяц выбыл аргентинский легионер "Реала" Фернандо Гаго. Лидер команды атакующий полузащитник Весли Снейдер продолжает восстанавливаться после травмы колена. Он не сможет играть еще как минимум две недели, уточняет интернет-издание Goal.com.