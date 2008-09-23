Болельщики «Спартака» арендовали теплоход для выезда в Ярославль

Болельщики московского "Спартака" полностью арендовали четырехпалубный теплоход "Михаил Ломоносов" для поездки в Ярославль на матч своей команды с местным "Шинником". На теплоходе в Ярославль доберутся более 300 фанатов, а их основная часть прибудет в город на железнодорожном и автомобильном транспорте, сообщает «РИА«Новости». Матч "Шинник" - "Спартак" состоится 24 сентября и пройдет а рамках 1/8 финала Кубка России. Ожидается, что всего на игру в Ярославль прибудут около двух тысяч болельщиков московской команды. Победитель матча "Шинник" - "Спартак" в 1/4 финала Кубка России сыграет с московским "Динамо" или ростовским СКА. Шесть других участников 1/4 финала определятся в матчах ЦСКА - "Балтика", "Локомотив" - "Витязь", ФК "Москва" - "Терек", "Волга" - "Томь", "Сибирь" - "Крылья Советов" и "Амкар" - "Рубин".